新冠肺炎疫情威脅，印尼政府要求所有入境的旅客必須完整接種疫苗，中華民國駐印尼代表處近期表示，接種高端者也入境。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不管是混打的、打2劑的，都在承認範圍之內。

陳時中表示，目前以疫苗証明為入境要件的國家不多，印尼是9月16日開始這樣做，並把高端當作合格疫苗，不管是混打的、打2劑的，都在承認範圍之內。

對於有沒有方式可以讓高端成為准許入境美國的疫苗？陳時中表示，會不斷溝通、了解及爭取。