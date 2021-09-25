打高端可入境印尼 混打、打2劑都在承認範圍 14:362021/09/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼宣布，開放完整接種兩劑疫苗的人入境，包括台灣高端。（食藥署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情威脅，印尼政府要求所有入境的旅客必須完整接種疫苗，中華民國駐印尼代表處近期表示，接種高端者也入境。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不管是混打的、打2劑的，都在承認範圍之內。 陳時中表示，目前以疫苗証明為入境要件的國家不多，印尼是9月16日開始這樣做，並把高端當作合格疫苗，不管是混打的、打2劑的，都在承認範圍之內。 對於有沒有方式可以讓高端成為准許入境美國的疫苗？陳時中表示，會不斷溝通、了解及爭取。 日贈50萬AZ抵台 累計捐贈數逾390萬劑 新北BNT接種 5799名學生不適 #混打 #入境 #2劑 #承認 #範圍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 手機實測評比：iPhone 13 Pro Max vs. 三星Galaxy S21 Ultra 09:242021/09/25 科技 疫情中秋節後引爆 疫苗也擋不住南韓單日確診破3千 13:112021/09/25 國際 港府掛保證 恒大不會引發港金融風險 04:102021/09/25 產業財經 桃園打BNT第3天 2成學生請疫苗假 04:102021/09/25 地方新聞 哈爾濱4天累計34例本土確診 專家預測疫情最晚10月底結束 10:542021/09/25 兩岸 央行打房為長效方 惟低價區恐漲更凶 04:102021/09/25 財經焦點 古天樂打貪專門戶 《金錢帝國：追虎擒龍》7扮廉署官員 12:072021/09/25 娛樂 電梯大樓10年漲1000萬 網嘆1句曝老百姓真實心聲 13:562021/09/25 生活 MLB》大谷翔平3場被保送11次 追平大聯盟紀錄 13:502021/09/25 體育 開卷書摘》期待三打一！那對夫妻 加倍珍惜失而復得的幸福 07:002021/09/25 娛樂 颱風天員工打電動 北市抽水站漏油 04:102021/09/25 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 暨南大學出包 8000高中職生「學習歷程檔案」沒了 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 教育部道歉了 證實「學習歷程檔案」遺失 暨南大學團隊出包 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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