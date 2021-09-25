53歲何姓男子24日晚間9時許，因故與47歲李姓妻子發生爭吵，隔壁鄰居64歲陳姓男子不滿吵架聲音太大聲，一怒之下持鐮刀砍傷何男左手臂。（翻攝畫面）

53歲何姓男子24日晚間9時許，因故與47歲李姓妻子發生爭吵，隔壁鄰居64歲陳姓男子不滿吵架聲音太大聲，一怒之下持鐮刀砍傷何男左手臂。（翻攝畫面）

53歲何姓男子24日晚間9時許，因故與47歲李姓妻子發生爭吵，隔壁鄰居64歲陳姓男子不滿吵架聲音太大聲，一怒之下持鐮刀砍傷何男左手臂。（翻攝畫面）

不滿鄰居夫妻吵架太大聲 男子持鐮刀砍人

53歲何姓男子24日晚間9時許，因故與47歲李姓妻子發生爭吵，隔壁鄰居64歲陳姓男子不滿吵架聲音太大聲，一怒之下持鐮刀砍傷何男左手臂，警方獲報迅速到場逮捕陳嫌，訊後依傷害罪移送地檢署偵辦。

據悉，何男與陳嫌為鄰居關係，同住於新北市新莊區復興路一段某頂樓加蓋，何男昨晚間9時許因故與妻子發生口角，爭吵聲量引發陳嫌不滿。陳嫌先怒斥何男後，從房內拿出鐮刀砍傷何男左手臂。

警方獲報迅速到場壓制陳嫌，何男傷口長約15公分、深約1公分，所幸送醫後無生命危險，警訊後依傷害罪將陳嫌移送地檢署偵辦。