第九輪BNT疫苗今天開打，有基層醫療院所反映小黃卡不夠、食鹽水須自行購買等問題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如有不足的情形，都可以和地方衛生局來申請；指揮官陳時中也允諾將協助通知衛生局來了解情況。

有診所反映，BNT每瓶可抽取到7劑，但只提供6張小黃卡。對此，莊人祥說明，BNT疫苗一瓶有6劑，雖說每瓶2.25cc、每劑是0.3CC，但抽取過程會有損耗，目前以一瓶6劑為主，但偶爾會有7劑，如果黃卡不夠可以請衛生局提供備用小黃卡及食鹽水，都可以跟衛生局來申請。

另外有醫師抱怨，BNT疫苗稀釋所需的食鹽水，都需要由診所自行負擔。陳時中表示，這部分要和地方衛生局做聯繫，指揮中心也會協助通知地方衛生局，來了解情況並做適切搭配。

昨（24日）全台接種25萬9781劑，其中第1劑施打14.5萬人次較多，第2劑施打11.3萬人次；目前人口涵蓋率51.49％，劑次人口比60.3％。