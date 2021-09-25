文化部日前詢問勞動部，若移工受邀參與文化交流、拍攝戲劇、擔任志工等等是否屬「工作」，勞動部近日回函指出，外國人非屬規範的工作或無須申請工作許可行為，分為商務行為、課程實習或研修行為、輔助性服務行為、一般聯誼行為及其他非為境內任何人提供勞務為目的，且無妨礙本國人就業機會行為，並就各類列舉相關態樣即判斷要件，若不在列舉範圍內行為，仍應依個案具體事實認定。

依照就業服務法規定「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作」，文化部函文勞動部詢問若移工參與博物館導覽、多元文化課程講師、文化活動策展人或展演人員、擔任通譯、志工服務、參與表演慶典活動、接受媒體採訪、擔任戲劇角色等，是否為就業服務法43條所謂的「工作」。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，文化部遇過許多案例，如邀請移工參與戲劇拍攝，要視須視拍攝內容及擔任角色等，但若如為參與移工議題紀錄片拍攝及角色，則非屬「工作」。

蘇裕國提及，其他常見如受邀參與移工慶典活動，若是工作之餘，非經常性從事文化活動，且與活動主辦單位不具指揮監督關係，則非屬工作範疇；其他如受邀接受新聞媒體採訪、擔任通譯且基於社會責任或社會參與，參與輔助性服務，或基於個人專長受邀參與活動行為、參與志工服務或社區公益活動也非屬工作範疇。

蘇裕國指出，如果僱主聘僱未經許可勞工在境內工作，可處僱主15萬至75萬元、外國人則可處3萬至15萬元並廢止聘僱許可。