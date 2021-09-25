台中市新社72歲張姓老嫗接獲詐騙電話，24日至農會要提領全部存款42萬元，機靈行員見她神情慌張，詢問用途並報警，警方抵達後告知是詐騙老梗，苦口婆心勸說下，成功阻詐病保住民眾辛苦錢。

東勢警分局表示，東勢分局新社分駐所於24日14時許接新社農會報案，稱有民眾疑似遭詐騙情形，新社所員警獲報後立即趕赴現場了解情況。

72歲張姓老嫗向警方表示，日前接獲一名男子來電，自稱為中華電信客服人員，並稱其電話費約2萬餘元未繳，以及使用中國信託的存簿借貸700餘萬元。後將電話轉接給一名自稱檢察官的男子，告知其必需說明户頭內有多少錢，並將錢領出由檢警保管。

張姓老嫗立即依指示前往新社區農會欲將存摺內42萬都提領出來，農會行員見她神情慌張，立即詢問提款用途並通報警方，在員警與行員苦口婆心勸導下，被害人始相信這是詐騙手法，始阻止本案詐騙。

東勢分局新社分駐所所長藍忠明表示，詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類電話，請切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方逮捕犯嫌，共同打擊犯罪，確保你我財產安全。