新豐鄉紅毛港遊憩區觀海大道，假日遊客多。（羅浚濱攝）

環保局志工大隊和新豐鄉水環境巡守隊等單位志工到新豐觀海大道展開淨灘。（羅浚濱攝）

新竹縣11.5公里海岸線，有竹北市知名的新月沙灘外，新豐鄉紅毛港遊憩區的觀海大道，假日時都吸引不少遊客前來欣賞落日美景，週邊並有攤販販售各種食品飲料，難免有民眾充餓解渴後，忘了把垃圾帶走。

縣府環境保護局25日在新豐紅樹林生態園區辦理「向海致敬-秋季淨灘及環境教育宣導活動」，由環保局志工大隊和新豐鄉水環境巡守隊等單位300人，一早就到觀海大道展開淨灘，人手一支夾子與垃圾袋，在沙灘撿拾遊客留下的垃圾。

新竹縣副縣長陳見賢指出，新豐鄉鳳鼻尾隧道西側海岸，在去年3月將廢棄物全部清除後，環保局進行重建海岸防護工程在今年8月完工，一掃新豐「最毒海岸線」的稱呼，希望遊客到海域遊玩時，垃圾能夠不落地，共同守護新豐海岸及紅樹林溼地週邊環境的美麗。

陳見賢並說，這次淨灘活動清出寶特瓶、保麗龍、玻璃瓶、手搖塑膠杯及廢棄漁業用具等垃圾，多為民眾遊憩時隨意棄置或隨手扔擲，這些塑膠製品不僅危害海洋環境生態，透過食物鏈也會影響人類健康。

陳見賢呼籲民眾，盡量減少一次性塑膠製品的使用，透過自備環保袋、環保餐具、環保杯等，從源頭推動減塑生活，為新竹縣美麗的海域環境盡份心力，更為自己的健康把關。

環保局長朱振群表示，該局近年努力推動海洋環境的維護，除定期派員巡視海岸環境及記錄現況外，並與在地水環境巡守隊合作，強化對海岸及河道等垃圾清除及巡查工作，結合民眾力量共同為新竹縣水域環境打造全新氣象。