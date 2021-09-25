新竹縣11.5公里海岸線，有竹北市知名的新月沙灘外，新豐鄉紅毛港遊憩區的觀海大道，假日時都吸引不少遊客前來欣賞落日美景，週邊並有攤販販售各種食品飲料，難免有民眾充餓解渴後，忘了把垃圾帶走。
縣府環境保護局25日在新豐紅樹林生態園區辦理「向海致敬-秋季淨灘及環境教育宣導活動」，由環保局志工大隊和新豐鄉水環境巡守隊等單位300人，一早就到觀海大道展開淨灘，人手一支夾子與垃圾袋，在沙灘撿拾遊客留下的垃圾。
新竹縣副縣長陳見賢指出，新豐鄉鳳鼻尾隧道西側海岸，在去年3月將廢棄物全部清除後，環保局進行重建海岸防護工程在今年8月完工，一掃新豐「最毒海岸線」的稱呼，希望遊客到海域遊玩時，垃圾能夠不落地，共同守護新豐海岸及紅樹林溼地週邊環境的美麗。
陳見賢並說，這次淨灘活動清出寶特瓶、保麗龍、玻璃瓶、手搖塑膠杯及廢棄漁業用具等垃圾，多為民眾遊憩時隨意棄置或隨手扔擲，這些塑膠製品不僅危害海洋環境生態，透過食物鏈也會影響人類健康。
陳見賢呼籲民眾，盡量減少一次性塑膠製品的使用，透過自備環保袋、環保餐具、環保杯等，從源頭推動減塑生活，為新竹縣美麗的海域環境盡份心力，更為自己的健康把關。
環保局長朱振群表示，該局近年努力推動海洋環境的維護，除定期派員巡視海岸環境及記錄現況外，並與在地水環境巡守隊合作，強化對海岸及河道等垃圾清除及巡查工作，結合民眾力量共同為新竹縣水域環境打造全新氣象。
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