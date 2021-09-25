北市中山區龍江路1處公寓大門口日前被發現遭貼滿密密麻麻、約26張A4紙張，內容寫「XXX破壞幸福家庭，造孽」、「介入別人家庭」、「小王行為，天理不容」，疑似公寓某住戶身陷婚外情、成了小王，遭到元配報復；網友表示「老婆偷人，只怪小王？」「老婆也應該公布出來」，而此舉已違法，最高可罰6000元罰鍰。

1名網友在臉書「爆料公社」發表2張圖片，圖片中是台北市中山區龍江路1處公寓的大門門口，該門上被貼滿密密麻麻的A4宣傳紙張，紙張上非廣告內容，而是寫著「XXX破壞幸福家庭，造孽」、「介入別人家庭」、「小王行為，天理不容」等內容，除了鐵門上被貼滿紙張，就連一旁的信箱都被貼滿。

北市中山區龍江路1處公寓大門口日前被發現遭貼滿密密麻麻、約26張A4紙張，內容寫「XXX破壞幸福家庭，造孽」、「介入別人家庭」、「小王行為，天理不容」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

疑似是該棟公寓的某戶人家捲入他人婚外情，成了婚姻中小王，遭到正宮的惡意報復，仔細一數，照片中共出現26張紙張，網友們也紛紛留言說，「鄰居看到真尷尬，作何感想」、「女的也有問題」、「又是不檢討自己，只檢討別人」、「老婆偷人，你只怪小王？」

此外，原PO的照片將該處地址完整公開，還發文說「我只是路過，勿炮我」，讓不少網友質疑原PO根本是當事人，應是蓄意抹黑；根據依臺北市廣告物管理自治條例，張貼未加任何框架，直接以張掛、黏貼、彩繪、噴漆或其他方式附著於地面或建築物外牆者的廣告，若未經核准張貼即屬違法，可開罰1200至6000元罰鍰。