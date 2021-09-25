《明暗之間：魯迅傳》書封。（澎湃新聞）

魯迅、許廣平夫婦和兒子海嬰合影。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞25日報導，為紀念魯迅140歲冥誕月，日本學者丸尾常喜撰寫的魯迅全傳《明暗之間：魯迅傳》25日正式由上海人民出版社．光啟書局引進出版。這是丸尾常喜日文著作首次被譯成中文完整出版。

丸尾常喜（1937─2008）是日本戰後第二代魯迅研究者，也被譽為日本戰後魯迅研究的集大成者，他開闢出了與竹內好完全不同的嶄新的研究，因此有了竹內好「竹內魯迅」、丸山升「丸山魯迅」之後的「丸尾魯迅」。

《明暗之間：魯迅傳》分為九章，時間跨度從魯迅出生一直到去世，以魯迅生活過的城市（紹興─南京─日本─杭州、紹興─北京─廈門、廣州─上海）為線索展開論述。書裡寫到了《狂人日記》《阿Q正傳》《野草》《兩地書》等作品誕生背後的祕密，也寫到了魯迅面對原生家庭的束縛、留學生活的寂寞、職業生涯的苦悶、朋友離世與兄弟反目的痛苦、包辦婚姻與真切愛情的糾結時的內心世界。

澎湃新聞報導，該書譯者、對外經濟貿易大學中國語言文學學院教師陳青慶說：「總體來說，《明暗之間：魯迅傳》是一本面向大眾的魯迅評傳，但其中也融合了諸多魯迅研究者的成果，因此不失學術的嚴謹與深度。我感覺，對於此前一直以研究式寫作為主的丸尾教授來說，這很可能是一種特殊的書寫體驗。」

陳青慶表示，這次翻譯工作，有兩件事印象比較深刻：第一，儘管本書是通俗讀物，但與包括「丸尾魯迅」在內的戰後日本魯迅研究是相互銜結的，因此也值得研究者一讀；第二，或許因最初面向的是日本讀者的緣故，本書在還原中國傳統文化與歷史的語境方面著墨頗多，丸尾常喜善於從小處著手，輔以多種資料鋪引論述，巧妙還原了魯迅所處年代的時代語境與他的個人心境。

魯迅寫過一句話：「只要能培一朵花，就不妨做做會朽的腐草。」回想魯迅的一生，丸尾常喜腦海中浮現的便是這句話。

陳青慶指出，《明暗之間：魯迅傳》的寫作重心，也是通過對魯迅人生與文學世界的追索，展現魯迅思想中「歷史中間物」意識的確立過程。「這也正如丸尾教授在本書序章中所言，他思考魯迅的立足點在於『作為一個將過渡性中間物視為自身命運並加以承擔的人，他（魯迅）是如何在僅此一回的生命中活下去的』。」