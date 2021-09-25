現代科技進步，很多人認為資訊上雲端是很自然的事情，但台灣醫療法規限制之下，雲端技術應用在醫療領域面臨重重阻礙。衛福部資訊處長龐一鳴表示，目前正研擬放寬電子病歷上雲端，預計1、2個月內會公開修訂條文並爭取意見，未來醫療院所可和雲端業者制定契約，代管電子病歷，並由政府監督查核。

龐一鳴今天出席「2021年國際醫學資訊聯合研討會」分享國內醫療IT重要改革。他認為台灣擁有好的技術資源，但醫療法規相對保守，對於傳統格式的病例高度監管，電子病歷只能存放在醫院中，導致雲端技術在醫療領域仍有很大的進步空間。

衛福部自2002年推動電子病歷，龐一鳴認為，大醫院資源相對充足，各自發展雲端病歷不成問題，而基層診所相對更急需導入雲端服務；他曾聽聞診所因為電腦中毒或更換經營者，需要轉換大量的病歷資料，處理過程都很痛苦，如果能導入雲端服務，對基層診所想必有很大幫助。

龐一鳴指出，台灣應借鏡美國HIPPA（Health Insurance Portability and Accountability Act，健康保險便利和責任法案）經驗，對資訊服務業者和醫療業者制定同等的要求，如有揭露個資的行為，需負擔同等的法律責任；或者至少提供「業者白名單」供醫療院所選擇。

目前衛福部正研擬放寬電子病歷相關法規，允許電子病歷上雲端並交由第三方代管，新增條文包括「醫療機構得委託中央主管機關公告具一定資格之專業之夠設置、管理；受託機構執行委託事項時，並定明於委託契約。」預計1、2個月內公開修訂條文並爭取意見。

龐一鳴強調，如何讓醫療資訊交換是安全的，這是衛福部要負責的部分，不僅法規要改，角色定位也要從過去的「平台維護者」轉變為「標準維護者」，再更進一步成為「協調者」，政府單位不能推拖，才能加速雲端醫療的發展。