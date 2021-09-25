高中職學生升學重要採計資料的學生升學學習歷程檔案，疑因資訊操作錯誤造成遺失，南投縣教育處長陸正威25日表示，經清查，目前縣立旭光高中回報，學生學習歷程檔案未被刪，「資料平安」，學生與家長放心，其他南投在地的，主要影響為有普通科的高中，技職學校影響不大。

陸正威指出，一般學校都有備分，立即與旭光高中連絡，學習歷程檔案的資料安全無虞。其他八所國立高中職8校，中興、南投、竹山、暨大附中、埔工、草商、水商、仁愛高農將由教育部了解後續處理。

水里商工校長徐文法表示，經校方人員上網站後台清查，全校七百多名學生的學習歷程檔案都未遺失，學習歷程檔案除儲存在學校網站平台，還有教育部與大學和科技大學等平台，在升學甄選時撈資料採計，如果教育部有需學校重傳資料，校方會配合重新上傳。

水里商工說，全校近八百名學生，升學率很高，從2019年新課綱上路後，校方都會先作備份。