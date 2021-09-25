苗栗縣政府和財政部中區國稅局25日在苗栗動物保護防疫所前廣場，辦理世界狂犬病日宣導活動，苗栗縣長徐耀昌等人呼籲全民共同防疫，讓家中毛小孩施打狂犬病疫苗，活動並結合雲端發票吸引民眾熱烈參與。

徐耀昌表示，國內狂犬病疫情持續存在於野生動物，苗栗縣雖未傳出動物狂犬病疫情，但為有效防範，動物保護防疫所每年在各鄉鎮辦理下鄉巡迴免費狂犬病疫苗與晶片植入登記場次，希望民眾多加利用，並提醒民眾切勿棄養寵物，不接觸及獵捕與飼養野生動物。

苗栗縣動物保護防疫所也指出，家中3個月齡以上犬貓如未施打過狂犬病疫苗，或超過1年以上未再補強注射，請務必帶至動物醫院施打，違者將依「動物傳染病防治條例」處3萬元以上15萬元以下罰鍰。同時，「動物保護法」規定飼主須為犬貓隻植入晶片登記和絕育，請飼主密切配合以免受罰。

活動現場除了免費狂犬病疫苗注射、免費晶片植入寵物登記外，還有徵件影片頒獎、雲端發票闖關、動物造型氣球DIY、動物走秀趴及摸彩表演節目。

國稅局苗栗分局長洪淑春表示，財政部為推廣統一發票，讓兌獎有更方便提供多項便民措施，在疫情爆發發現雲端發票兼具防疫功能，降低透過紙本接觸的機率，藉由毛小孩的活動共同宣導雲端發票如何使用與好處。

徐耀昌表示，雲端取代紙本為另類的節能減碳，有媒體報導為增加中獎機率拚命開發票現象，國稅局也持續關注稽查，提醒民眾務必遵守規範，且多多響應雲端發票功能。