108年新課綱上路兩年多，學習歷程檔案將作為升學重要評分及錄取依據，未料傳出9月5日至20日期間，上傳校內學習歷程平台的檔案不見了。台中市教育局表示，目前得知有22所學校受影響，至於有多少學生在期間上傳，將持續在調查中。

台中市教育局表示，此案為教育部系統廠商人為疏失，導致多縣市高中職都有學生歷程檔案遺失情況，中市目前掌握有台中女中等22校於9月5日至20日上傳的學習歷程檔案可能遺失。

洪姓同學則表示，這樣很恐怖，萬一學校跟自己都沒備分，那之前上傳的不是都化為烏有；高三廖姓同學更是直呼「太扯了！」她說，這段期間上傳是高二下學期的學習歷程，可以說是比較完整的，選來當升學資料的機會很高，以為上傳後就萬無一失，沒想到卻因廠商人為疏失不見了，一點保障都沒有。

文華高中指出，學校每個學期有給2個時間點讓學生上傳學習歷程，校方日前接獲檔案可能遺失消息後，緊急請老師開檔確認，也請學生重傳，至於9月5日至20日上傳件數，要在進行調查後才能確認，目前，學校也同步進行挽救措施，避免學生權益受損。

教育局指出，目前除了已請所轄47所高中職學校全面清查學生上傳資料是否受影響，若遺失將請授課教師協助學生重新認證；另教育部已請委外廠商救援資料中，後續將確認救援資料是否與原資料相同，全力保障學生升學權益。