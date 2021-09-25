交通部25日在宜蘭縣農會舉辦高鐵宜蘭端站址地方說明會，參與的各方代表火氣不小，除了不斷要搶發言機會，更數度出現劍拔弩張、攻擊對方立場的火爆場面，但到了說明會尾聲，眾人突然將槍口轉向交通部，要求交通部要有擔當，拿出專業盡快定案，不要用這種方式挑撥宜蘭人、製造宜蘭人的分裂。

這場說明會在正式開始前，宜蘭縣已經先吵了一天，地方的綠營內部先後流出兩份意見陳述書，一份內容明顯支持「縣政中心站」，另一份則挑明反對「四城站」，連署者多是綠營地方民代、鄉鎮長等，引起各方議論；隨後國民黨籍的礁溪鄉長張永德、將投入民進黨宜蘭市長黨內初選的江永和，也陸續透過通訊軟體群組各有表態。

說明會場內的發言相當踴躍，眾人競相要搶發言機會。（胡健森攝）

不僅如此，張永德更是在25日一早就率領上百名地方民代、村長等人搶占場外的「旁聽席」，並不斷地高呼口號爭取支持「四城站」方案；場內支持「四城站派」更是連連搶先取得發言機會，卻也隨即引發支持其他方案團體及代表的不滿，發言內容越來越火爆，一度呈現「四城站派」獨戰其他人的氛圍。

在說明會的會場外也聚集了數百人，盯著電視牆大螢幕關心場內 的發言情形。（胡健森攝）

不過隨著發言人數越來愈多，各方案的支持者也各自表述，除了強調所支持方案的優點，同時也質疑或直接點出其他方案的缺點，還有人因為對其他人的發言內容以及沒掌握好發言時間，氣得用力拍桌表達不滿。

到了說明會尾聲，宜蘭縣議會副議長陳漢鍾乾脆槓上交通部，直言「為了高鐵宜蘭站的選址問題撕裂了宜蘭縣民，這樣子對嗎？」、議長張建榮則接著說「高鐵還沒來，就已經造成宜蘭人大分裂，實在很不應該，請部長不要玩宜蘭人，不要玩挑撥離間的手段。

縣長林姿妙則說，高鐵延伸到宜蘭是宜蘭人非常盼望的事情，但如今卻為了場站選址問題搞得大家在彼此撕裂，縣府尊重專業，希望中央盡快核定計畫，安定人心，讓高鐵趕快來到宜蘭縣；民進黨籍的立委陳歐珀也嗆辣發言說「當家不作亂，但如今的亂源卻是來自交通部，交通部政策反覆，不僅失信於民還讓宜蘭人內鬥，甚至傳出了陰謀論，讓宜蘭人心大亂。

交通部長王國材則回應說，舉辦說明會，就是讓大家再想想看，各人支持的方案所碰到的問題是否能處理解決？交通部更無意要造成大家的撕裂，也希望大家在「吵一吵」之後，將來都能一同高高興興地迎接高鐵來到宜蘭，等地方有更好的共識時再來確定，絕對不會突然說不做，這是府院的共識：「是一定要做的重大交通建設」。