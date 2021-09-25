交通部25日在宜蘭舉行高鐵宜蘭端站址地方說明會，也將交通部內部對於四城站、宜蘭（台鐵）站、縣政中心站、羅東站等四個可能的場址地點完整公開，希望以透明化的資訊揭露讓各方能好好思考，並形成共識，加速高鐵宜蘭站的規畫及施工進度。

交通部鐵道局的簡報中指出，高鐵宜蘭端選舉考量因素包括：「旅客需求」，需能盡快到達宜蘭各主要地點、便利轉乘台鐵；「地方發展」，要能發揮經濟效益，並有便捷的聯外交通；「整體成本」，包括建設成本及用地拆遷；「重大課題」，這部分則是考量對於鐵路高架工程及時程的影響，以及有無開發效益挹注營運。

在這份簡報中，位於最北端的「四城站」路線長度為52.8公里，工程經費為1650億元（不含基地及購車費用），優點有「路線最短、建設成本最低」、「腹地廣大，可開發車站特定區，容易新闢完善的聯外道路」、「特定區用地採區段徵收開發，地主可參與開發」、「不在鐵路高架計畫範圍內，不影響鐵路高架進度」；缺點是溪南民眾轉車時間久、運量較低，區內有3個遺址等敏感區，環評調查時間不易掌握，遇豪大雨易淹水。

「宜蘭（台鐵）站」路線長度56.3公里，工程經費1764億元，優點為「人口密集、公共設施完整」；「搭乘人數較多經濟效益較佳」，「與台鐵宜蘭站共站，有利台鐵調度及民眾轉乘」、「周邊有低度開發公有土地具發展潛力」；缺點包括「受安全規範限制，月台須北移225公尺」、「位於密集商業區，拆遷困難且聯外道路寬度不足，改善不易」、「界面複雜，將延誤完工時程40個月以上」、高鐵基地（四城）仍須採一般徵收。

「縣政中心站」路線長度60.1公里，工程經費1860億元，優點有「區位居中」、「腹地廣大，可開發車站特定區，容易新闢完善的聯外道路系統」、「特定區開發效益較高」、「特定區用地採區段徵收開發，地主可參與開發」；缺點則有「4個選址地點中費用次高」、「將延誤鐵路高架計畫時程28個月以上」、「遇豪大雨易淹水」、「路線延台鐵路廊通過台鐵宜蘭站未停靠」。

「羅東站」路線64.2公里，工程經費2090億元，優點為「人口密集、公共設施完整」、「與台鐵羅東站共站，有利台鐵調度及民眾轉乘」、「不影響鐵路高架計畫進度」；缺點則有「路線長度最長、經費最高」、「位於既有密集商業區，拆遷困難，聯外道路寬度不足，改善不易」、「6成2旅客到站後還得折返往北才能抵達目的地」、高鐵基地仍須採一般徵收」，但此一方案幾乎已無人討論表態支持， 如同提前出局。