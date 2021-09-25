58歲大陸女星李勤勤，2005年演出電視劇《京華煙雲》走紅，岀道37年的她至今仍活躍於螢光幕前，不過近來參加乾女兒婚禮時，被目擊拿著塑膠袋沿桌打包剩菜剩飯，沒想到卻遭現場賓客冷言嘲諷，讓她氣得反嗆對方，現場照片被PO上網後，引發網友熱議。

根據陸媒報導，李勤勤日前參加乾女兒的婚禮，婚宴結束後，發現每桌都剩餘不少飯菜，生性節儉的她似乎不想浪費，便拿出塑膠袋沿桌開始打包，眼看有些餐盤只剩下一口，更是不顧自己是明星的身分，直接拿起筷子夾起來吃掉，工作人員見狀雖然上前勸阻別再打包，但卻遭李勤勤拒絕，並表示：「打包不丟人，不要浪費」。

李勤勤婚宴會場沿桌打包剩飯菜引起熱議。（圖／微博）

不過卻有民眾上前觀望時，直接狂酸在打包剩飯剩菜的李勤勤「打包回去餵狗？挺好的」，此舉直接惹怒李勤勤，立即反嗆對方「你說誰是狗？我們上學時，老師教導我們不要浪費糧食，粒粒皆辛苦沒聽說嗎」，照片上傳到網路後引發熱議，網友也分成正反兩派，有人贊同李勤勤節儉不浪費的作法，但也有人認為衛生問題堪憂。

李勤勤演藝事業雖然獲得成就，感情路却是一波三折，曾經揚言絕對不嫁中國人的她，三段婚姻皆是異國戀，卻都以失敗收場，如今在社交網站發的生活日常影片，都是在院子裡逗逗狗、種種花草，看來一個人的生活非但不寂寞，反而更加愜意自在。