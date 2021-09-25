世界不是只有美國，打高端疫苗的人至少還能去印尼！外交部領事事務局今天表示，印尼要求入境的外國旅客都必須出示完整接種疫苗證明，但印尼可以接受兩劑混打不同廠牌的疫苗，以及接受經各國政府核准、但尚未經世界衛生組織（WHO）所核定的疫苗，例如我國的高端疫苗。

我駐印尼代表處9月17日更新公告，經洽雅加達機場衛生檢疫辦公室（KKP)獲告，印尼政府考量各國的疫苗政策及接種條件各有不同，已酌情調整外籍人士入境印尼所附疫苗接種證明之實務作法如下：(1)接受二劑可混打「不同」廠牌的疫苗，包括可在異地（例如印尼及台灣）各打一劑不同疫苗，或在外國（例如在台灣）施打二劑不同疫苗。(2)接受經各國政府核准、但尚未經世界衛生組織（WHO)所核定之疫苗，例如我國之高端疫苗。

外交部領事事務局今天表示，印尼要求入境的外國旅客都必須出示完整接種疫苗證明，但印尼可以接受兩劑混打不同廠牌的疫苗。（取自駐印尼代表處）

上述疫苗接種證明需由各國政府核准的醫療機構核發，不限紙本或數位版本，均須登載完整疫苗英文名稱、醫生正本簽名及接種日期（以西元年登記）。以我國為例，旅客可向醫院之國際旅遊門診申請中英文合一版（黃色封面）之「國際預防接種／預防措施證明書」。

駐印尼代表處也提醒，由於印尼頒布的規定與實際執行常有落差，且可能因為疫情變化及其他因素而無預警調整作法，故此節有關混打疫苗及異地接種疫苗的資訊僅供參考，屆時仍以印尼執行機關實際作法為準。建請旅客謹慎評估個人的疫苗接種計劃，安排行程及出發前務必先向所搭乘的航空公司進行確認，避免行程延誤。