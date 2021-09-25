藍鳥隊小葛瑞洛(左)、西曼慶祝全壘打。（美聯社）

教士隊小塔提斯。（美聯社）

今年的大聯盟全壘打王榜單令人眼睛一亮，雖然沒有人打到55轟或60轟這種怪物數據，根據《Stats By STATS》統計，榜單上的前5名卻是一個前所未見的組合。藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr. )、皇家隊裴瑞茲(Salvador Perez)、天使隊大谷翔平、藍鳥隊西曼(Marcus Semien)、教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)這5人都達到40轟以上。

有趣的是這5人都出生在不同的國家，僅有西曼是美國黑人，其餘大谷翔平是日本人，小葛瑞洛出生於加拿大，裴瑞茲來自委內瑞拉，小塔提斯來自多明尼加，這是史上頭一遭出現了「多國部隊」。

其次是前3名全壘打領先者皆為初次進榜，小葛瑞洛原先的生涯單季最高僅15轟，裴瑞茲27轟，大谷翔平22轟，今年一口氣都衝到45轟以上。換言之，3位領先者都是從不到30轟爆發衝出來的，同樣是大聯盟前所未見的奇觀。

此外，小塔提斯與小葛瑞洛都只有22歲，他們都要到明年才滿23歲。大聯盟不乏強打少年，例如2015年拿下國聯MVP的哈波(Bryce Harper)，但這是史上首度同時出現兩位40轟的強打少年。

最神奇的仍是這幾個人打的位置，西曼是二壘手，小塔提斯是游擊手，這些一般是重視防守的位置，史上僅有5位二壘手、4位游擊手打到單季40轟，裴瑞茲打破紀錄成為史上最多轟的捕手。最可怕的仍是大谷翔平，他還站上投手丘投了超過100局，包含時速101英里以上的火球、451呎的全壘打而成為百年一見的人物，2021年的全壘打王之爭注定會因他而永遠載入史冊。