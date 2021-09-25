2022北京冬季奧運冰球成人女子資格賽次輪將於10月7日開打，中華冰球代表隊將於27日啟程前往義大利托雷佩利切備戰，這是中華隊在新冠肺炎疫情下，睽違2年多再次出國比賽。而在東奧體育熱潮帶動之下，中華隊士氣高昂，力拚冬季奧運門票。

本次北京冬奧冰球女子成人資格賽第2輪，中華隊被列在G組，同組對手有義大利、哈薩克和西班牙。中華隊於10月7日首戰義大利，10月9日對上哈薩克，10月10日碰上西班牙，若取得分組第一，將晉升11月中舉行的最終資格賽，爭奪冬季奧運門票。

前一次中華女子冰球隊出征國際賽已是2019世界女子冰球錦標賽，自從全球疫情爆發以來，中華隊已經久未出國比賽，加上今年5月全台爆發疫情，讓球隊備戰遭受重大影響，總教練尹安中指出，5月中開始冰場都關了，中間停練將近2個多月，這段時間陸上也無法練，只能透過線上訓練體能和戰術講解，一直到8月才恢復訓練。

本次中華隊陣容加入詹雅晴、陳語佳、張恩婗和沙云筠4名U18世錦賽冠軍國手，旅外好手「台灣門神」徐子庭也將加入。尹安中表示，陣中約三分之一是年輕球員，希望帶給球隊新的化學作用，球隊也藉此機會逐步換血。

談到冬奧資格賽的目標與期待，尹安中表示：「能贏當然是好事，但輸了也不會苛責選手，當作經驗學習，我也期待從選手身上看到面對強大敵人展現出不畏懼的精神、積極的態度，甚至表現比對手更積極，靠這方面去彌補技術上的差距。」

隨著比賽將至，為確保我國運動員的健康與安全，勝勢應用科學公司特別捐贈60組3D立體氣流室抗菌口罩，為中華隊注入滿滿防疫能量，中華民國冰球協會也力邀全民一起成為中華隊的最佳後盾。

中華民國冰球協會秘書長黃意中表示，「這次出國比賽全球疫情仍險峻，很感謝廠商在中華隊出國比賽前夕，主動提供額外的防疫資源，讓代表隊能夠很放心的出國比賽，努力為台灣爭取佳績。」