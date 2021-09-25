教育部證實暨南大學系統出包，導致全國上萬名高中職生的學習歷程檔案遺失，引起各界強力撻伐。台大電機系教授張耀文認為，學習歷程本來就是浪費公帑的錯誤政策，是主政者和部分空有理想但卻不切實際人士的執念，強加到全國高中生和大學的擾民政策，本來注定就會失敗。

「資安就如國防，永遠不知道要投注多少經費才夠安全」，張耀文反問，不知道教育部願意花多少經費，投注在學習歷程的資安保護？這當中又會排擠多少真正對教育最重要，改善教學師資、內容和設備的經費？

張耀文提到，十餘年前，台大電機系的年輕優秀教授可藉由研發技術，進入台北市悠遊卡系統，任意加值儲值至最高額，台北市捷運局即使願意投注經費，提升資安層級，「但夠安全了嗎？駭客技術不會提升嗎？」將此邏輯延伸到大學升學，更反問：「學習歷程系統的資安層級有比悠遊卡高嗎？學習歷程所衍生的利益有比悠遊卡低嗎？」

除了質疑學習歷程檔案系統的資安疑慮，張耀文也抨擊學習歷程檔案政策的失敗。他表示，學生因檔案大小的限制，上傳品質不佳被扭曲的學習歷程資料，大學端的審查教師無法了解是系統造成的限制，就可能做了不盡合適的評分，害考生、害審查教師、也害考招的公平性。

張耀文指出，部分學校開不出課或開課不足，造成學生修不到課，學習歷程檔案就自然無法呈現學生真正的學習軌跡和興趣，就不要奢談從學習歷程優化選才的功效，偏鄉學子更是難以達到如此升學標準。

張耀文也說，時下高中社團的興衰，竟然也因學習歷程系統，出現天翻地覆的改變。部分傳統熱門的康樂性社團面臨倒社，原本冷門的學術益智社團趁勢興起，「這是學生真正的興趣發展趨勢嗎？」

張耀文向教育部喊話，應從善如流，廢止學習歷程的錯誤政策，將已經很有限的教育資源和經費投注到教學師資、內容和設備的改善，才是提升教育的正途。