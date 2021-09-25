警政署統計，今年9月1日至9月22日假愛情交友詐欺案有57件，與去年同期減少14件，但假投資詐騙案303件，較去年同期增加133件，增加了78.24％，且財損金額增加了5707萬餘元，損失值增加106.62％；呼籲民眾慎防假交友結合假投資詐騙。

台中市一名32歲岳姓企業主管，日前在交友軟體App「Singol」認識一名女生「芹芹」，兩人加Line私聊3周後，對方慫恿岳男一起投資某投資網站，聲稱保證獲利，岳男以網路匯款方式，陸續轉帳19筆、共129萬5000元至對方指定帳戶，直到岳男發現無法從該投資網站提領現金時，才驚覺受騙報警。

新北市另名63歲陳姓男子，日前透過網路認識一名Any女子，雙方加Line，陳男堅信Any說要帶他賺大錢共創愛情基金，並介紹他投資假冒香港國際投資平台操作黃金現貨，陳男前後共臨櫃匯款15筆，並依照Any指示告訴行員是用來房屋裝潢，等到Any以各種藉口告知陳男投資及獲利金額均無法提領出來時，陳男才驚覺遭詐騙300萬元。