嚴藝文執導、金馬影后謝盈萱主演的喜劇《俗女養成記2》正夯，兩人一起上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》。謝盈萱透露當年金馬頒獎前，絲毫不抱期待，上台時鞋帶都是沒綁狀態；而嚴藝文竟曾當昆凌、炎亞綸等人老師。

謝盈萱（右）、嚴藝文上談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

謝盈萱在劇場圈多年，為突破自我瓶頸而轉戰大銀幕，不到5年時間，即在第55屆金馬獎以《誰先愛上他的》獲頒最佳女主角；她在《36題》節目上，形容當年參與典禮心情「真的完全帶著一種去參觀學習，看明星的心態去的」；雖有機會角逐影后獎項，謝盈萱卻自爆，在頒獎前一刻已經準備好要站起來鼓掌「那時我的鞋帶是沒有綁的」。

謝盈萱（右2）、嚴藝文（中）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、左2、右1）主持的《36題愛上你》。（公視提供）

謝盈萱不抱任何希望的情況卻得獎，炎亞綸看著當年頒獎畫面，也說「我知道她那一刻真的驚嚇到」，謝盈萱當下冒著鞋子會掉的風險走上頒獎台，自己笑說「因為腳已經夠腫，鞋就剛好吃住」，但也讓Sandy摀嘴大驚「天啊，好嚇人」。

獲獎後，謝盈萱面對演出更加戰戰兢兢，「會覺得隨時都要做對、做好」，她在拍攝《俗女２》時比導演嚴藝文還加倍要求自己，她形容「每一拍都要到位」，而且「鏡頭一定只能差那零點幾」，謝盈萱也笑說：「我感受到其實藝文跟長綸導演很多時刻，他們想要把我掐死。」

北藝大劇場藝術研究所畢業的嚴藝文，與當時大學部的謝盈萱就學即認識，但劇場工作的不穩定，讓兩人畢業後都曾一度前途茫茫，嚴藝文還自爆畢業後找工作投履歷，竟被人力銀行歸類最適合的職業是電梯小姐，她也笑 說「可能是因為沒有什麼專業技能！」

兩人也都曾因經濟拮据，甚至曾面臨戶頭剩下不到1千的窘境，為了把戶頭錢領出，謝盈萱形容「去找那種提款機不是只能領1千元的」，嚴藝文也頻頻點頭，讓唐綺陽驚呼：「救人喔，怎麼不早點轉行？」

之後嚴藝文站穩劇圈、拿下金鐘女主角獎，更進一步演而優則導，過去她也曾擔任許多明星，如昆凌等人的表演老師，還戲稱自己是「流氓教師」。她表示，面對那些一心想當明星，或到表演課虛晃一招的，都會遭到她的當頭棒喝，現場甚至會質問說「旁邊的，你們看了（表演）有感覺嗎」、「我真的看不懂耶」，如此對付不認真的學生。

嚴藝文當年也曾教「飛輪海」成員們的表演課，《36題》節目上甚至還對炎亞綸說「你們那時候，4個人經常有1個不來上課」，現場還讚炎亞綸「真的只有你比較認真」，讓炎亞綸忍不住喜孜孜地微笑。

《俗女1》播畢後，嚴藝文覺得自己跟謝盈萱「儼然變成某一種大齡女子、不婚或獨身主義者的代表」，但她也認為，如果女人到了40歲還是孤家寡人，還是沒有達到社會給我們的期望，「沒有關係，你就接受這樣吧」，希望女性朋友們更自在地做自己。以上訪談將於明（26日）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。