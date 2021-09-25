高中職學生上傳的學習歷程檔案遺失，恐影響學子升學權益，初估118校受害。其中，高雄鳳山商工進修部也在名單中，經清查有10多位受到影響，所幸大家手邊還留有備份，目前等候國教署通知，再重新上傳。高師大附中則指出，國教署迄今都未清楚說明「災情」有多嚴重，後續也須提出應對補救機制，校方建議上傳截止時間從原先的9月30日，再延長1、2周。

鳳商校長林建宏坦言，這次爆出學習歷程檔案遺失，學生都還蠻錯愕的，沒想到會出這個紕漏，經清查有10多位進修部學生受到影響，日間部的學生則沒有。

林建宏指出，學校有採購nas雲端硬碟，未來會多鼓勵學生先把資料上傳雲端硬碟備份，加上自己手邊也要留，最重要教育部也要有相關的備援機制，對學生來說比較有保障。

高師大附中教務主任簡聿成表示，學生獲悉該事件後直呼「傻眼」，目前受影響人數尚在統計當中，但還好學生檔案都有備份，心情不至於太慌張，只是當初孩子信任這個由政府認證的資料庫空間，未料如今卻出包，相當不應該。

簡聿成表示，學校提醒學生無論如何，先確認自己的檔案有沒有被毀損，趕快把之前上傳的檔案找出來，等到確定搶救不回來，屆時再重新上傳。

簡聿成也提到，大多數學生的學習歷程檔案已由老師認證過了，系統端會把它收起來，但如今資料不見，可能必須要由老師端重新認證「不給過」，才能讓學生獲得全新上傳作業的權限，但後續要怎麼做，還是要等國教署公告。

不過，這次118所高中職學習歷程檔案爆遺失，受災名單中卻不見台北、高雄的學校。高雄市教育局指出，國教署提供之118校名單，沒有本局轄屬高中職校，主要是高雄在第一時間知道有「學習歷程檔案」機制時已未雨綢繆準備。

教育局說明，當時教育局統一高雄市立公私立學校的校務行政系統，另外就學習歷程檔案的上傳及對接中央系統資料庫，也由承辦學校雄商督導校務行政系統廠商巨耀公司處理，所以上傳中央系統資料庫前，地方有備援機制。