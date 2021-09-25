市府將原木板鋪面改為混凝土鋪面，並將周邊設備重新整新。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市祥順東路自行車道近太原路3段平台鋪面損壞，有行車安全問題，市府交通局考量整體安全性及後續維護成本後，決議將原木板鋪面改為混凝土鋪面，並將周邊設備重新整新，已於今年8月底完成，自行車騎乘環境安全再提升。

交通局長葉昭甫表示，祥順東路自行車道近太原路3段平台因底部作為橫梁支撐的木料支撐力下降，導致面層板材固定不易，鋪面持續有破損產生，影響自行車道用路人行車安全，且民眾多次反映木棧平台損壞有影響行駛安全之虞。

葉昭甫指出，為有效解決損壞狀況，經評估後將原木板鋪面改為混凝土鋪面，除增加耐用性及安全性外，也降低後續維護成本，之後除加強派員巡查，並將於今年下半年度陸續改建祥順東路自行車道其他平台鋪面。

葉昭甫表示，為提升自行車騎乘環境，交通局日前已將旱溪自行車道6處平台全數完成鋪面改善作業，這次祥順東路自行車道近太原路3段平台鋪面改善後，也可提供民眾安全的自行車使用環境，並能節省後續修繕維護費用。

交通局說明，自行車為低碳運具的一環，市府也鼓勵民眾使用自行車通勤與休憩，除了持續改善市區自行車道環境，去年底也推動iBike倍增計畫，規劃三年內新增1000處YouBike2.0站點，並將原有iBike1.0站點全數升級，截至今年9月，既有1.0站點已全數與2.0共站，總站點數突破700站，進度較預期超前，可望提前達成全市1329站的目標。