台灣籃球名人堂協會聘請劉錦池(右)擔任顧問。(台灣籃球名人堂協會提供)

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，25日在高雄三民家商，由富邦勇士籃球隊助理教練吳永仁，以「我的籃球人生」為題，擔綱首場主講，現場除了高雄市政府運動發展局代表陳俊合出席外，高雄籃運推手退休前七賢國中教練「姥姥」劉錦池特別到場，場面溫馨感人。

首場「名人專題系列講座」，高雄運發局代表陳俊合致辭表示，要營造高雄更好的籃球環境，期待能一棒一棒傳承下去，為台灣培育更多籃球人才。另外，台灣名人堂協會理事長王信良特別頒發顧問證書給劉錦池教練，他將奉獻籃球半世紀的心血集結成書，贈予協會收藏，一同列席還有蔡義川裁判及謝玉娟教練。

首場講座邀請到「三民五虎」成員之一的吳永仁教練開講，父母特別現身現場。吳永仁於1999、2000兩年與田壘、周士淵、李奇勳、莊曉文合作，曾為三民家商打下兩座HBL冠軍，隨後進軍SBL先後加入台銀、緯來獵人、台灣大、台啤及富邦勇士等隊，並成為SBL首位3000得分、1000助攻、1000籃板球員，並曾是中華男籃隊國手。如今轉任教練，繼續為台灣籃球耕耘，他為三民家商學弟妹開講，更具意義。

吳永仁講述自己的籃球「仁」生，包括他如何在高中及SBL時期從逆境中，克服困難，而在球場上獨當一面，有趣的是提到他的國手夢想，雖最終實現夢想，卻以一個板凳替補球員的心情，如何來面對的經歷，讓台下聽得津津有味。全部演說內容均在體育署進行MOE直播。

吳永仁以精采的個人經歷影片搭配演說之外，現場也陳列有過去台灣籃球相關事蹟報導的剪報、刊物、雜誌，讓年輕學子沈浸在過往的籃球歷史當中，藉以傳承台灣籃球精神。

「名人專題系列講座」接著在10月13日上午10點在國北教大由前籃球國手、美國好市多大中華區總裁張嗣漢開講，11月07日上午10點在花蓮東華大學邀請台啤總教練周俊三出馬。