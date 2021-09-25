近幾年來有許多台劇爆紅，且題材新穎多變，每次釋出都引起話題。對此，有網友好奇詢問，近5年最強的台劇是哪一部，引發網友熱烈討論，沒想到家喻戶曉的《我們與惡的距離》只拿到第二名，在多數人心目中《想見你》才是冠軍。

一名網友日前在PTT上發文詢問， 前陣子本土疫情爆炸，不少人宅在家追劇，讓他很好奇近5年來最強的台劇是哪一部？而他所謂的台劇定義為台資50%以上，且導演是台灣人，影集的主要語言是中文，且不是以短篇、電影等形式呈現的連續劇集。

貼文引起網友討論，不少人率先點名《我們與惡的距離》，當時整個大爆紅，身邊朋友都瘋狂討論。「與惡吧，橫掃一堆獎項」、「認真回，我們與惡的距離」、「俗女養成記和我們與惡的距離，這2部連大陸評價都很高」、「與惡+1」。但也有網友認為，與惡的結尾不是很好，看過一次就不會想看第二次。

統計網友的回應發現，大家心目中的最強台劇是《想見你》，話題不斷的夯劇《我們與惡的距離》僅排在第二名，而第三名則由《俗女養成記》拿下。「想見你是真的很好看」、「想見你+1」、「僅劇本而言：想見你」、「想見你和俗女都不錯」、「我們與惡的距離、火神的眼淚、想見你都很讚」。