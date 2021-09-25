大陸觀察者網25日引述巴基斯坦最大英文媒體之一《國際新聞報》（The News International）25日報導，巴基斯坦邊防兵團（Frontier Corps）在該國俾路支省的喀蘭（Kharan）突襲一處恐怖分子藏身點，駁火時擊斃6名恐怖分子，包括兩名骨幹成員。圖為中國、蒙古國、巴基斯坦、泰國等國1000餘名參演官兵混合編組、聯合指揮、一體行動。（新華社）

大陸觀察者網25日引述巴基斯坦最大英文媒體之一《國際新聞報》（The News International）25日報導，巴基斯坦邊防兵團（Frontier Corps）在該國俾路支省的喀蘭（Kharan）突襲一處恐怖分子藏身點，駁火時擊斃6名恐怖分子，包括兩名骨幹成員。巴基斯坦反恐部（CTD）和執法機構（LEA）在審訊中發現，這些恐怖分子此前曾參與2019年瓜達爾港明珠洲際酒店針對中國人的恐怖襲擊。

同日，巴基斯坦反恐部也在俾路支省的土爾巴特（Turbat）逮捕了3名為2019年瓜達爾襲擊提供便利的恐怖分子，並繳獲了炸藥和手榴彈。

消息人士稱，當地時間9月21日，巴基斯坦反恐部得到消息稱，一名恐怖組織｢俾路支解放軍」成員出現在土爾巴特的集市上，正打算對公眾、執法部門和政府設施發動恐怖襲擊。根據這一消息，巴基斯坦政府相關部門發動了兩次突襲，化解了這次襲擊。

在審訊中，一個名叫阿里夫的恐怖分子交待稱，此次未遂襲擊的主謀是一個叫拉蘇爾·巴克斯（Rasool Bux）的人，來自伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省的恰巴哈爾地區。他還透露，拉蘇爾·巴克斯曾用一艘船運送過發動2019年瓜達爾港明珠洲際酒店襲擊的4名恐怖分子，而當時負責駕駛船隻的正是自己的兄弟。

2019年5月11日，巴基斯坦瓜達爾港自由區附近的明珠洲際酒店遭到恐怖襲擊，造成一名酒店保安死亡、多人受傷（無中國公民被波及）。｢俾路支解放軍」下屬｢馬吉德旅」隨後宣稱對襲擊事件負責，稱｢襲擊目標是酒店內的中國及其他外國投資者」，要求｢所有外國勢力特別是中方立即撤出俾路支省專案，否則將面臨更大規模襲擊」。

中國外交部當時回應，中方強烈譴責針對瓜達爾明珠洲際酒店的恐怖襲擊，對在襲擊事件中的犧牲的巴方人員表示哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示慰問。

巴基斯坦安全力量及時採取措施，迅速消滅恐怖分子，有效保障瓜達爾地區安全穩定及當地中方人員和機構安全，中方對此表示讚賞和感謝。中方將繼續堅定支持巴方反恐努力，認為巴基斯坦政府和軍隊有能力維護國家安全穩定。