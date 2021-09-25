台南市長黃偉哲在孔廟大成殿為120名小一年新生點硃砂、啟智慧。(曹婷婷攝)

黃偉哲替小一新生點硃砂，隨後再行「義路」、遊「泮池」。(曹婷婷攝)

今年台南孔廟文化節取消「拔智慧毛」傳統，改推出「智慧牛」販售。(曹婷婷攝)

孔廟文化節「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式今天登場，由台南市長黃偉哲在孔廟大成殿為120名小一年新生點硃砂、啟智慧。儀式由以成書院禮生引領黃偉哲、新生及家長走過「禮門」進入大成殿行啟蒙禮後，再行「義路」遊「泮池」，最後發送「聰明包」。

「啟蒙大典—硃砂啟智」活動今年不受疫情影響，開放報名不到1天，限額120名，全數額滿。黃偉哲說，替新生在虎口點硃砂，象徵孔老夫子會保佑護持小朋友，祝福學生未來好好讀書、金榜題名，每年報名參加活動的家長都很踴躍，代表家長對孩子的殷殷期盼。

黃偉哲說，往年祭孔儀式結束都有「拔牛毛」、求智慧的活動，今年因疫情關係停辦，但推出「智慧牛」紀念文創品，一上架就熱銷，現在也已經售罄。

文化局長葉澤山表示，今年孔廟文化節以「蒲牢鐘響」為主題，象徵讓台南孔廟的鏞鐘持續傳響，延續教育學習的理念。

他說，國定古蹟台南孔廟修復工程已完工，距離上次大修逾30多年，範圍涵蓋將近整個園區，近年孔廟園區內多株老樹植栽因故凋零，因此，台南市孔廟文化基金會也規畫在9月28日秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮後舉辦植樹祈福紀念。