衛福部長陳時中日前赴立院列席備詢，國民黨台北市議員王鴻薇今日痛批，陳不但未就「3＋11」會議紀錄有任何交代，還說「3＋11跟800條人命有什麼關係？」但據中央流行疫情指揮中心實施辦法明文規定，必須有書面紀錄和工作日誌，並陳報權責長官，她直言「陳時中拿不出紀錄就違法，麻煩大了。」

王鴻薇說，從5月疫情至今，最被爭議的就是3＋11討論的過程是否成為防疫破口，從爆發到政院報告，尤其會議紀錄統統沒有，但是中央流行疫情指揮中心實施辦法其中的第九條明文規定，機關有責任歸屬之情報通報、因應建議、下令、督導及電話，均應作成書面紀錄，並陳報權責長官，機關應填寫工作日誌，陳報權責長官，如果都沒有，指揮中心已違法。

北市議員王鴻薇今日針對指揮中心實施辦法規定須書面紀錄給予意見。（北市議員王鴻薇提供）

王鴻薇指出，陳時中說統統他要負責，就要問他是不是權責長官，指揮中心有沒有針對下令、督導及電話作成書面紀錄？是不是要推給基層疏失？監察院要不要調查？又如何給國人一個交代？防疫破口造成800條人命損失，如果連紀錄都沒有，麻煩陳時中去對那些跟家屬說，看看誰能聽下去？