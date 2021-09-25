衛福部長陳時中日前赴立院列席備詢，國民黨台北市議員王鴻薇今日痛批，陳不但未就「3＋11」會議紀錄有任何交代，還說「3＋11跟800條人命有什麼關係？」但據中央流行疫情指揮中心實施辦法明文規定，必須有書面紀錄和工作日誌，並陳報權責長官，她直言「陳時中拿不出紀錄就違法，麻煩大了。」
王鴻薇說，從5月疫情至今，最被爭議的就是3＋11討論的過程是否成為防疫破口，從爆發到政院報告，尤其會議紀錄統統沒有，但是中央流行疫情指揮中心實施辦法其中的第九條明文規定，機關有責任歸屬之情報通報、因應建議、下令、督導及電話，均應作成書面紀錄，並陳報權責長官，機關應填寫工作日誌，陳報權責長官，如果都沒有，指揮中心已違法。
王鴻薇指出，陳時中說統統他要負責，就要問他是不是權責長官，指揮中心有沒有針對下令、督導及電話作成書面紀錄？是不是要推給基層疏失？監察院要不要調查？又如何給國人一個交代？防疫破口造成800條人命損失，如果連紀錄都沒有，麻煩陳時中去對那些跟家屬說，看看誰能聽下去？
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