新竹縣25日是第9輪疫苗預約平台BNT和高端第2劑開打日，有30822人預約包含BNT20460人和高端10362人，同時也是新竹縣為75歲以上長者莫德納第2劑接種首日，縣府共設置65個接種點，提供優質、友善、就近、安全妥善的環境來執行疫苗接種服務。

縣長楊文科提醒，欲接種的鄉親記得攜帶身分證、健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、意願書準時前往接種，以獲得疫苗完整保護力，時逢周休二日防疫仍不能鬆懈，落實防疫新生活「打疫苗、戴口罩、勤洗手、社交距離」。

楊文科表示，新竹縣校園接種BNT疫苗從9月23日開跑至10月6日，這幾天陸續已有幾所公、私立國高中學生施打完畢，提醒家長與學生多加注意身體情況，如在接種疫苗後28天內有出現疑似心肌、胸悶、 心悸等症狀，要儘速至新竹縣各急救責任醫院就醫。

為確保青少年接種疫苗的安全，新竹縣醫療網責任醫院有東元醫院、台大新竹生醫園區分院也全面做好準備，做為後送醫院網絡，供民眾及時獲得適切的醫療照護及就醫資訊。

新竹縣衛生局提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失，發燒反應一般約48小時可緩解。

雖然這些症狀會隨年齡層增加而減少，但接種第二劑發生機率較第一劑高，提醒長者接種後多加留意，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。