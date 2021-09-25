42歲李蒨蓉和李德立結婚17年，育有2個兒子，先前因疫情在家的時間變多，李蒨蓉自曝跟老公大吵險離婚，夫妻倆和解後，最近一家四口到花蓮旅行，李蒨蓉今(25日)曬出在飯店的美照，可見她時而透視裝上身，火辣上圍和螞蟻腰全露，她更大尺度曬出自己上空泡澡照片，原來她鎖骨上有顆黑痣，引來粉絲喊美。

李蒨蓉2015年捲入阿帕契風波，還被外界調侃為「阿帕契姐」，為此通告全無，消失在螢光幕前，近年她靜心反省並重回臉書分享生活，今年6月卻投下震撼彈，表示因為疫情長期待在家，光是夫妻磨合就快把她逼瘋，為此她躲到洗手間冷靜，還跟兒子預告：「媽媽要離婚」，讓兒子傻眼回：「那我要跟誰？」才把李蒨蓉拉回現實，了解家庭對小孩的重要。

李蒨蓉穿透視裝秀傲人上圍。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

一星期後李蒨蓉發文，表示爭吵當下自己真的火到手發抖、飆髒話，冷靜後她認為：「女人心海底針，不是因為我難猜，我只是需要被愛」，她從沙發搬回臥室，跟老公心平氣和地剖析各自的情緒地雷，「我們願意軟化，說出自己真實的需要，在愛裡沒有羞恥、顏面的問題」，並強調她沒有委曲求全，只是甘心藉由婚姻成為更好的人。

李蒨蓉穿比基尼游無邊際泳池。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

2天前李蒨蓉曬出看海照片，透露全家人到花蓮放風散心，今她發長文說，中秋連假前才發現孩子們竟有9天長假，讓務實的她忍不住說：「真的很想央求學校不要放假，要不然至少退點學費」，最後只好轉念利用時間來趟家族旅行，原本想定兩間房間的她在最後一刻只訂到樓中樓家庭房，本來她還覺得超出預算，住了之後發現非常值得。

李蒨蓉曬泡澡照，胸前黑點引矚目。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

李蒨蓉表示，兒子到了飯店後忙著霸佔樓梯間滑手機，讓她嘆說：「哎，年輕人啊，現在還不懂欣賞，以後長大自己花錢旅行，就會懂了！」而飯店的無邊際泳池也比意料中的好，補足了健身房不夠完善的小缺點，她帶了比基尼下水游了好幾次，最後大讚：「花蓮真是好地方，期待下次再來」，讓網友羨慕回應：「真的花自己錢有差，以前小時候爸爸帶我們開車環島，我們都上車睡覺下車尿尿，長大自己花錢出門玩一刻都不浪費啊」、「好棒的房間！媽媽好需要放空」、「很棒的飯店，軟體硬體都到位，會再回去的」、「風景跟人都好美！」。

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