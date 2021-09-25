學習歷程檔案遺失 屏東內埔農工校長：校方皆有存檔 16:032021/09/25 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣政府教育處統計，受影響學校包括屏東高工、內埔農工、屏榮高中等校，屬於教育部管轄。圖為示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據屏東縣政府教育處統計，此次學習歷程檔案資料遺失風暴，縣轄學校並無遭波及，受影響學校包括屏東高工、內埔農工、屏榮高中等校，屬於教育部管轄。 內埔農工校長張世波坦言，已經接獲教育部通知，透露資料正在搶救中，不過所有學生資料校方都有備份，「學生手上也都有一份」，不至於全部不見，只是若真遺失，所有繳交程序都需要重跑一趟，這部分比較麻煩。 學習歷程檔案遺失 高師大附中生「傻眼」盼延長上傳時間 雲林縣最大國中開打BNT疫苗 35名學生因比賽、表演取消接種 #遺失 #內埔農工 #資料 #校長 #學校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門學生開打BNT 首日2校500人接種未傳不適反應 17:192021/09/24 生活 國民黨主席選舉投票率上看五成 黨員紛現身 結果18：00揭曉 10:472021/09/25 政治 學習歷程檔案遺失 台大教授批：浪費錢的錯誤政策 15:122021/09/25 生活 史話》投共內線下場悽慘──中共臥底無所不在（歐陽聖恩） 07:002021/09/25 兩岸史話 守護學子安全 中興警分局舉辦校園安全座談會 09:392021/09/25 社會 台中明道中學接種BNT 高一男學生右手舉不起來急送醫 14:432021/09/24 生活 118所高中職學習歷程檔案「被弄丟」 林奕華要求教育部長道歉 11:502021/09/25 生活 研究生打高端6天後昏倒摔車 民眾黨嘉義市黨部籲立院黨團關注 13:422021/09/25 生活 教育部道歉了 證實「學習歷程檔案」遺失 暨南大學團隊出包 14:292021/09/25 生活 老交大人批合校 校友會籲寬容面對 04:102021/09/24 地方新聞 學習歷程檔案消失 南投縣這1校鬆口氣「資料平安」 15:082021/09/25 生活 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 為何吃西餐時會先上麵包 內行人曝超暖涵義 - 生活 暨南大學出包 8000高中職生「學習歷程檔案」沒了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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