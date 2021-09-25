根據屏東縣政府教育處統計，此次學習歷程檔案資料遺失風暴，縣轄學校並無遭波及，受影響學校包括屏東高工、內埔農工、屏榮高中等校，屬於教育部管轄。

內埔農工校長張世波坦言，已經接獲教育部通知，透露資料正在搶救中，不過所有學生資料校方都有備份，「學生手上也都有一份」，不至於全部不見，只是若真遺失，所有繳交程序都需要重跑一趟，這部分比較麻煩。