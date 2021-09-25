美國紐約一間動物園日前出現一幕讓人臉紅心跳的畫面，裡頭一隻大猩猩一時性起，竟然在大庭廣眾之下，直接推倒另一隻同伴，當場低下頭替牠口交，突如其來的舉動讓不少家長抱著孩子尷尬轉身落跑，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一隻大猩猩不顧櫥窗外有不少遊客圍觀，性致一來竟直接將同伴推倒在地，並且將頭埋入對方的雙腿之間，開始替對方口交，而躺在地上的大猩猩似乎也非常享受，腰部不斷上下扭動，過程全被民眾拍了下來。

面對突如其來的親熱場面，許多家長立刻尷尬地抱著孩子轉身遠離，期間不斷大喊「我的天啊！」也有不少人噗哧笑了出來。

不過BBC報導指出，相互口交的行為在動物界十分常見，包括獵豹、棕熊甚至是蝙蝠，都會出現類似行為，甚至另一種倭黑猩猩（bonobo）相較於其他靈長類動物，更加頻繁的忙於交配，除了人類以外，牠們是唯一採用「傳教士」體位，且會同時進行法式接吻的動物。