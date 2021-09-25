國民黨主席今進行投票，國民黨前主席連戰現身投開票所。(姚志平攝)

國民黨主席今進行投票，國民黨前主席連戰現身投開票所。(姚志平攝)

國民黨主席今進行投票，連戰現身投開票所。(姚志平攝)

國民黨主席選舉鏖戰激烈，罹癌接受治療的前主席連戰下午3時3分低調前往台北市梅花區民活動中心投票，首度以滿頭銀髮現身媒體鏡頭前。雖然連戰近期身形削瘦且動作較過往緩慢，但身體硬朗、精神矍鑠，婉拒工作人員建議走斜坡，直接上階梯走進投票所，約略2分鐘就完成投票，離開前不忘向現場工作人員致意問候。

據悉，連戰因罹癌，每天都須前往榮總治療，雖然幕僚建議他今天就醫返家後就在家休息，別再出門投票，但連戰愛黨心切，認為黨主席選舉至關重大，對國民黨、國家未來發展影響非常深遠，仍堅持必須投票，因此下午先到榮總治療後，返家稍事休息，即由幾位隨從陪同，出門投票。

非常重視形象的連戰以往出現媒體鏡頭前，除了西裝筆挺，都是一頭黑髮；最近因接受治療，未再染髮，首度滿頭銀髮現身，迥異過往形象，格外受矚目。因擔心父親健康而退出黨主席選舉的連勝文，已先行完成投票，下午並未陪連戰到場。

連家親友指出，連戰雖然年事已高，健康也出狀況，但對兩岸關係、疫情等國家大事以及國民黨黨務仍十分關心，例如最近兩次黨主席選舉電視或網路辯論都親自觀看，也非常注意相關新聞。這段期間連戰也分別接待黨主席候選人朱立倫、江啟臣及卓伯源等人的拜會，至於張亞中雖未拜會連戰，但兩人幾年前曾見面交談，並不陌生。

高齡85歲的連戰今天低調現身投票，滿頭銀髮且身形削瘦，連戰辦公室表示，連戰正接受治療，但情形良好，身體尚硬朗，謝謝大家關心。