高市府搶攻振興五倍券大餅，推出「高雄開就賺」回饋1000元高雄券活動，還祭出電動車特斯拉抽獎。國民黨高市議員鍾易仲今（25）日直批，從規畫設計到宣傳都有問題，還欠行銷，市府必須好好檢討。對此，高市府反擊回應，「數位振興五倍券對接高雄券」方案，獲得全國民眾熱烈響應，短短3天綁定人數即破63萬。

鍾易仲指出，高雄券數位綁定只和9家銀行、支付業者合作，不明白市府為何要獨厚少數業者，而平白放掉那麼大的商機？高雄市政府也未大力宣傳，使得大多數高雄市民都不知如何數位綁定高雄券，或是有市民綁定完後，才知綁定的業者並非高雄券合作對象。

鍾易仲表示，高市府一向很會做大內宣，這次高雄券卻從規畫設計到宣傳都出現問題，讓市府美意大打折扣，這樣的行政效率實在讓人很擔心；市府宣傳高雄券的力道極其微弱，網路上找不到太多新聞資訊，經發局粉專按讚數低，根本觸及不到大多數高雄市民。

高市府回應，「高雄開就賺」活動獲得全國民眾熱烈響應，短短3天綁定人數即破63萬，目前全國數位綁定約352萬人，約占全國人口15％，若以此推估，高雄劵綁定人數已近高雄人口的22％，顯見確實有磁吸效應。

高市府說明，這次數位方案綁定人數爆量的原因很簡單，就是「對接最廣最簡單！」高市府與9大國內指標性銀行及支付業者合作，支付業者會員數即破千萬，合作銀行的總發卡量更超過1600萬，是全國首創對接信用卡的地方振興方案。

財政局長陳勇勝指出，數位方案在本月17日率先公布，不僅透過新聞宣傳，也貼心製作的方案說明圖卡流傳，將合作業者、操作流程用最簡單的方式告知市民，更串連1999即時回應市民疑問。

財政局提醒，有參加「高雄開就賺」活動的民眾，領取條件需自今年10月8日起以綁定之數位支付方式，在高雄市實體店家消費滿5000元，就能夠拿到1000元高雄券，全程由合作業者系統自動累計在高雄消費金額以及符合領取資格通知。

陳勇勝表示，接下來市府將公布「紙本振興五倍券對接高雄券」方案、「日月抽活動」、「商圈夜市券」等活動，都歡迎大家一同參與，吸引全台灣的振興消費落地高雄，一起開振興券、賺高雄券。