日本動畫《花河童》以日本神話中相當著名的神祕生物「河童」為原型，有別於傳說中黑暗負面的形象，動畫中主角花河童變身成可愛的模樣，頭上還能依照心情、身處的環境而開出各式各樣的花朵，更特別的是花河童在開花前都會唱歌，簡單好記的歌詞旋律，搭配花河童可愛的形象，深受大朋友小朋友的喜愛。

《花河童》劇情描述在一片綠意盎然圍繞的山彥村裡住著一個能從頭頂上開出花來的河童家庭。主角花河童的爺爺是開蓮花、奶奶是霞草、爸爸是向日葵、媽媽是蒲公英，而花河童頭上的花目前只是暫時的，在他長大成人以前因為還沒決定好要開什麼花，所以在他成長的階段中，會依照心情或是依照不同的情況開出各式各樣的花。

花河童開出的花，有些是真的存在於現實生活中，也有些是想像出來的花，隨著花河童在經歷了各種大大小小的危機並成功過關之後，花河童最終在成年時，將會選擇開出什麼樣的花呢？通過這樣的劇情能培養小朋友的創意力和想像力，以及面對問題危機該如何解決的能力，家長們也能藉此陪伴孩子去認識自己、教導小朋友如何去做出對自己最好的選擇。

而花河童為了保衛家園，過程中和朋友們齊心協力一同對抗邪惡勢力。更能讓小朋友了解如何去分辨善與惡，並學習團隊合作的精神，日本動畫《花河童》是一個擁有相當多重教育意義，適合闔家觀賞的優質動畫作品。日本動畫《花河童》將在9月27日起平日晚間六點，於龍華動畫台MOD104頻道全台獨家播出。