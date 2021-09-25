偽造法院文書矇騙老爸350萬 分局長到銀行宣導當場識破

北市一名李姓男子，陸續跟父親借了350萬元投資，但因為投資失利，李男竟偽造銀行及法院文書，企圖騙父親該筆款項仍在特定帳戶內。李父24日到銀行查證，剛好遇到信義分局長范織坤率三張犂派出所長陳俊銘等人正跟銀行宣導反詐騙，范當場確認文書都是偽造的，戳破兒子的謊言。李男隨後被警方通知到案，依偽造文書罪嫌函送檢方偵辦。

警方調查，李男近期想投資成衣等生意，遂向父親借了350多萬元，不料卻投資失利，面對父親不斷的詢問，李男竟將過去領到的法院公文書內容進行偽造，編造該筆投資獲得法院擔保，同時也偽造銀行的文書，佯裝該筆款項仍在銀行帳戶內。

昨天中午，李父帶著文書到信義路四段的銀行查證，正在向銀行宣導最新反詐騙資訊及近期假投資詐欺的范織坤等人，看到李父神情激動地詢問行員，感覺有異便主動上前詢問。

官警確認李父手中的文書都是偽造的，讓李父當場傻眼，才知道竟遭兒子矇騙，且兒子還得因此吃上官司。