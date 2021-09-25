925是國際藥師節，台中市食品藥物安全處有感於藥師於疫情期間，協助執行各項防疫工作及實名制口罩販售，並大力宣導民眾佩戴口罩、勤洗手等個人防護措施衛教工作，更是用藥和防疫守門員，為市民健康把關不遺餘力。

住在北屯區賴陳阿嬤，因口乾、眼睛乾、全身酸痛、四肢水腫、泌尿道感染問題，在不同診所就醫，1天用藥十幾種，經社區藥師訪視，陪同阿嬤到醫院進一步檢查，竟罹患罕見疾病乾燥症；爾後除減少阿嬤就醫次數，用藥減少只剩3種，阿嬤頻頻感謝藥師幫忙。

食安處表示，台中市有4大藥師（生）公會，除號召會員投入防疫，並推動「弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫」，由藥師（生）前往長者或弱勢族群的家中訪視了解用藥問題，包括，按時服藥、藥品存放、重複用藥、藥物交互作用等

食安處說，社區藥師檢視個案有無其他社會補助項目需求，如送餐服務、陪同就醫或協助轉介就醫等，不僅解決用藥問題，也提升他們生活的便利性，達到「全人照顧」的目標，受益人數達1萬7000人次以上。

食安處指出，藥師們也會到社區據點或長照機構等場域，提供多元藥事照護服務，累計近3000人次，並針對「身心障礙者」或「有明確用藥需求但因失能或疾病導致外出領藥不便者」，提供藥師送藥到府及藥物諮詢，為高齡及弱勢長者用藥安全做把關。