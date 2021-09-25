學習歷程檔案遺失慘案 台東高商324位學生受影響 15:592021/09/25 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上萬名高中職學生學習歷程檔案遺失，引起軒然大波。圖為示意圖。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 學習歷程檔案爆遺失，台東高商也不幸「中標」，該校共有324位高三學生「受害」，老師們都很緊張，27日將啟動相關機制，輔導學將備分資料帶來，希望能再重新上傳。 台東高商表示，希望教育部的系統快修好，把硬碟的資料救回來，學生上傳的資料請學生把備份找出來，若是救不回來就請教育部再開放一段時間，讓學生再上傳一次。 校方指出，學習歷程檔案明年升學才用到，還有好幾個月的時間，所以對學生的影響還好，只是覺得有點離譜。 史話》投共內線下場悽慘──中共臥底無所不在（歐陽聖恩） 學習歷程檔案遺失 高師大附中生「傻眼」盼延長上傳時間 #學習歷程檔案 #台東高商 #資料 #上傳 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高虹安遭控「假博士」 大咖學者親曝5真相：事實勝於雄辯 09:222021/09/25 政治 傳承工藝 台南再添4位人間國寶 04:102021/09/25 地方新聞 118所高中職學習歷程檔案「被弄丟」 林奕華要求教育部長道歉 11:502021/09/25 生活 改善空汙臨海林園工業區建置雲端監控系統 04:102021/09/25 地方新聞 學習歷程檔案遺失 台大教授批：浪費錢的錯誤政策 15:122021/09/25 生活 學習歷程不見！台中22校受影響 學生直呼：太扯了 14:562021/09/25 生活 118所高中職學習歷程檔案遺失 新北4校、2400名學生受波及 14:202021/09/25 生活 陸港觀盤－預期政府將協助恒大重組 對港股衝擊可控 04:102021/09/25 全球財經 桃園打BNT第3天 2成學生請疫苗假 04:102021/09/25 地方新聞 台南孔廟硃砂啟智儀式登場 黃偉哲為小一新生點硃砂、啟智慧 15:532021/09/25 寶島 教育部道歉了 證實「學習歷程檔案」遺失 暨南大學團隊出包 14:292021/09/25 生活 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 全國鬆綁拿掉口罩？ 陳時中想都沒想「秒回2字」 - 生活 為何吃西餐時會先上麵包 內行人曝超暖涵義 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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