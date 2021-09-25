學習歷程檔案爆遺失，台東高商也不幸「中標」，該校共有324位高三學生「受害」，老師們都很緊張，27日將啟動相關機制，輔導學將備分資料帶來，希望能再重新上傳。

台東高商表示，希望教育部的系統快修好，把硬碟的資料救回來，學生上傳的資料請學生把備份找出來，若是救不回來就請教育部再開放一段時間，讓學生再上傳一次。

校方指出，學習歷程檔案明年升學才用到，還有好幾個月的時間，所以對學生的影響還好，只是覺得有點離譜。