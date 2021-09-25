麥當勞深受台灣民眾喜歡，不只餐點多樣，且價格不貴，是不少人正餐的選擇，而網路上也常有網友分享，麥當勞餐點的隱藏吃法，每次都會掀起討論，日前國外瘋傳麥當勞蛋捲冰淇淋的新吃法，在台灣引發討論，還有麥當勞店員求饒喊「拜託不要紅」。

國外網友@hm.wy近日看到有人分享麥當勞冰淇淋新吃法，只見對方買了大杯黑咖啡後，將蛋捲冰淇淋泡入咖啡中，攪拌均勻後變成冰拿鐵，而他也嘗試此吃法，喝完後覺得相當不錯，並將過程分享至抖音，累積1040萬觀看次數，在台灣也掀起討論。

不少台灣網友看到後，想起麥當勞紅極一時的「漂浮系列」，表示「20年前就有漂浮系列了，我小時候常常喝」、「之前台灣有出漂浮雪碧、可樂，還不錯啊」、「漂浮黑咖啡，很好喝！下次來試試看」，但也有網友認為，「不就是冰淇淋紅茶的概念？」、「就漂浮冰淇淋啊」、「漂浮啊，以前就有了，但我不是很愛」。

也有人指出，其實台灣不少飲料店，也有賣類似飲品，但飲料本體多為紅茶，而非黑咖啡。還有人透露，其實麥當勞甜心卡就有這種點法，可以選擇「黑咖啡送蛋捲冰淇淋」，對此，也釣出麥當勞店員崩潰，「拜託不要紅，我不想做蛋捲冰淇淋做到死」。