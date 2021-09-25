中天新聞24小時新聞直播

（17：15更新）根據國民黨中央最新票數，江啟臣 13668票，卓伯源2384票，張亞中21672票，朱立倫34864票。

（17：10更新）根據國民黨中央最新票數，江啟臣 10953，卓伯源 2013，張亞中17168，朱立倫30542。

（17：00更新）國民黨主席選舉開票已到傍晚5點，朱立倫些微拉開差距，目前暫時以2230票領先張亞中的1735票，張粉揪心。

（16：25更新）國民黨主席選舉開票大約已經30分鐘，目前朱立倫以324票險勝張亞中的321票。

（16：18更新）國民黨主席選舉開票不到20分鐘，朱立倫與張亞中票數呈現拉鋸戰，張亞中一度與朱立倫打平，目前以142票些微差距落後朱立倫的152票。

國民黨主席選舉今(25日)舉行投票，投票時間至16時止，隨即將進行開票。此次候選人分別是尋求連任的現任黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國民黨主席朱立倫，究竟會是誰當選，投票率上看五成，結果預計在18時出爐。《中時新聞網》透過直播畫面，提供讀者最新開票訊息。