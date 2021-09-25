一名美籍英文男師日前在鹽埕埔捷運站旁的共享單車車籃內，拾獲一支iPhone手機送至派出所，女警發現手機不斷有IG來訊，嘗試利用自己的帳號與對方聯絡，果然成功找到失主，失主事後也親自致電向美籍男師致謝。

鹽埕分局五福四路派出所警員林意璇22日執勤時，接獲一名美籍英文男師到所求助，男師以流利的中文表示，他在鹽埕埔捷運站旁的共享單車車籃內拾獲一支iPhone，希望警察能協助盡快找尋失主並發還給遺失人。

林姓失主友人接獲女警來訊，一度以為是詐騙。（高市鹽埕警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

林員檢視手機螢幕狀態，發現手機螢幕雖已上鎖，但螢幕上顯示數則失主友人傳送的IG訊息，靈機一動，嘗試利用自己的IG帳號傳送訊息給失主的友人，果然成功透過失主的友人確認手機失主身分，立即聯繫手機失主到所取回手機。

林姓失主趕到派出所時，相當訝異失而復得，除了感謝警方的協助，警方也立即撥打電話美籍男師，讓林姓失主親自向美籍男師道謝。

鹽埕分局長蔡鴻文呼籲，鹽埕區為高雄在地知名的美食與觀光景點特區，遊客眾多，如旅途中有物品遺失、拾得遺失物或任何需諮詢警察協助服務的事項，皆可就近尋求派出所員警協助查找、發還與提供解答，服務的對話不限中文，英文、日文也能通。