南平里透過在地魚產及美食，拉近與遊客距離。（林和生攝）

南平里推出體驗活動，遊客學習剖蚵，感受漁村日常。（林和生攝）

從遊客如織的大鵬灣域，沿著鄉間小巷，來到東港南平社區，一場展現漁村風情的南平生活節，以慢活態度如實呈現，除了從外地來的遊客，包括在地居民也前來感受，期待這顆在大鵬灣旁的塵封珍珠，磨亮之後能再次被外界看見。

大鵬灣國家風景區管理處長陳煜川表示，南平里右臨大鵬灣潟湖地形，左鄰一望無際的台灣海峽，在地居民有著熱情海派的漁村性格，加上文化深具特色且養殖產業發展良好，是充滿海味且舒適怡人的傳統社區。

在地居民透露，當初大鵬灣為發展觀光，拆除地方賴以維生的蚵棚，眾人等著土地重劃能帶來繁榮，無奈一等超過20年，看著大鵬灣觀光發展，南平卻始終是被遺忘的地方。

陳煜川說，南平是大鵬灣域的核心，它有在地人都容易忽略的美，因此1年多前，找來年輕團隊蹲點，透過對談方式找到地方特色，把工藝手作結合遊程體驗，再串連周邊鄉鎮觀光產業，未來此處將會是灣域周圍的亮點之一。

南平生活節推出市集DIY體驗，結合地方特色的蚵殼創作盆栽及鑰匙圈、魚線編織及布藝產品，並透過現場手作留下與南平里的回憶，其中慢活小旅行則推出亮點行程試走體驗。

帶著大家深入社區，在龍蝦園聆聽龍蝦故事、挑戰釣龍蝦及品嘗龍蝦料理；在牡蠣園搭管筏認識牡蠣養殖、學習剖蚵、品嘗鮮蚵料理；更踏入閒置三合院廣場，體驗染布結合漁村便當的DIY。

陳煜川直言，南平生活節只是開端，期許地方居民自主攜手打造屬於在地的特色亮點，透過一點一滴累積，讓更多人看見這樸實漁村的美好。