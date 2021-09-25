在本屆東京奧運我國射箭男子團體奪下銀牌，在個人賽部份湯智鈞在銅牌戰惜敗，無緣獎牌，但他人在8強賽扳倒韓國名將金優鎮，一戰成名，讓他成為本次中華隊的英雄，射箭男子組的未來也再次獲得國人期待，而在奧運之後最近迎來2021世界射箭錦標賽。

這次的比賽在美國舉行，射箭男子團體組由魏均珩領軍，搭配余冠燐、洪晟皓出賽，今天台灣時間凌晨進行男子團體反曲弓銅牌戰，中華隊對上日本，原本遭到對手率先聽牌，但中華隊一路苦追，靠著加射以5：4逆轉拿下銅牌，也是繼07、15年後，第3度在世錦賽男團拿到銅牌。

比賽首局以55：57落敗，中華隊陷入0：2落後，戰況危急，第2、3局分別以52：52和56：56射平，仍以2：4落後給對手，也讓日本率先取得聽牌，不過中華隊沒有放棄，在第4局以58：57拿下將總比數追成4：4，到了加射環節再以29：27獲勝，最後拿下漂亮的逆轉勝，順利擊退日本拿下銅牌。

這次男子反曲弓團體對抗賽名列第四種子的中華隊首輪輪空，第二輪以5：3擊退印度，8強賽對上英國，最終以5：4獲勝，4強賽又與強敵南韓碰頭，首先取得2：0領先，但南韓連續反攻以6：2大逆襲，闖進冠軍戰，中華隊則與日本來爭奪銅牌，好在最後順利拿下。

另外在複合弓的部份男、女團均未通過首輪考驗，非常可惜，女子反曲弓團隊則因為疫苗問題沒有成團參賽。中華隊上屆世錦賽大豐收，雷千瑩奪個人金牌，和譚雅婷、彭家楙射團體金牌，複合弓陳麗如、陳怡瑄、黃逸柔奪女子團體金牌，陳怡瑄與陳界綸奪混雙銅牌。