星座運勢網站「同道星座查詢」分享，摩羯座、金牛座、雙魚座的人9月底事業運上漲，命中帶財，只要努力就能賺取額外的收入，摩羯座、雙魚座還同時迎接桃花運降臨，過得幸福又愉快。

▍1.摩羯座

摩羯座前陣子過得比較辛苦，明明付出努力，卻沒有相應的回報，9月底有「天喜」吉星庇佑，終於否極泰來，事業運蒸蒸日上，只要付出就能有收穫，工作狀態很穩定，表現能受到上司的肯定，身邊有貴人支持，有機會獲得獎金，或有加薪機會。月底桃花運也同步上漲，單身的人能遇見有緣人，好事不斷發生。

▍2.金牛座

金牛座過去一段時間運勢比較低落，9月底受到「天姚」吉星守護，終於告別霉運，迎接喜事來臨，身邊出現賺錢或升職的機會，一定要好好把握。金牛座身邊的朋友紛紛成為有力人士，能夠提供實質的幫助，早期累積的人脈開始發揮作用，讓金牛座事業一路順風，財運也隨之上漲，不過要特別注意作息，保持身體的健康，不要過度勞累。

▍3.雙魚座

雙魚座在9月底有「紅鸞」吉星照拂，桃花運會明顯提升，單身者將魅力大爆發，周圍的人很容易就會注意到你的優點，追求者變多，能夠從中找到心動的對象，有望在短時間內脫離單身。月底雙魚座事業運也不錯，靠自身的能力能賺取額外的收入，享受手邊有錢帶來的安全感，這段時間過得輕鬆又愉快。