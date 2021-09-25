國民黨主席選舉在今日舉行投票，開票作業預計晚間結束，此次投票率上看5成。4位候選人分別是尋求連任的現任黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國民黨主席朱立倫。不過，前民進黨立委郭正亮曾在朱學恒臉書直播談話中預測，此次選舉前黨主席朱立倫將會勝出，「宅神」朱學恒則表示，「郭正亮這次看法會不會準呢？」。
國民黨主席選舉今天投票，不少長者拄著拐杖、坐著輪椅到場投票，預料投票率將衝高。候選人張亞中上午完成投票，會後受訪時說，投票率高代表黨員對黨的熱情，反映黨員希望國民黨巨大改變，是一件非常好的事情，有別於以往的大風吹，他強調，黨內競爭是好事，選後一定要團結，一起對抗禍國殃民的民進黨。
被問到與對手朱立倫差距小，張亞中說，他不用和朱立倫比較，誰當選黨主席，都可為國民黨帶來新面貌，希望選後國民黨有新的領導人、新論述與嶄新未來。
今年黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉各縣市選舉人數，總計為37萬711人。投票時間為8時至16時，今天上午已有不少黨員前往投票所投票。由於天氣佳，黨內人士預估投票率上看五成。
對於黨主席投票，郭正亮曾於21日在朱學恒臉書直播預言「朱立倫會慘勝」，這也讓朱學恒好奇喊話，「這次郭正亮會不會看走眼呢？」。
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