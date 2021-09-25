艾成25日參與在台北市立動物園舉辦的「愛傳承關懷演唱會」，相隔4個月終於有現場演出的活動，他心情相當愉快，老婆王瞳也愛相隨陪伴在旁；王瞳開玩笑因為擔心沒來過動物園的老公迷路，所以才陪同現身，艾成則甜誇老婆貼心：「我們疫情期間幾乎天天在一起，之前去苗栗拍戲她也陪著我，那天特別熱，疫情讓我們感情加溫。」

居家防疫期間2人也找到共同興趣、一起學習國標舞，艾成說：「其實我真的不是很會跳舞的人，國標舞更是困難，但看到她每次跳完都好開心，就覺得應該要陪她一起跳，只要她開心就值得了。」王瞳則吐槽老公身為超偶冠軍，竟然不會跳舞。

疫情也讓王瞳感觸良多，看到許多爸媽為了顧小孩而崩潰，慶幸自己還沒有生小孩。問及小倆口打算何時有自己的孩子？王瞳透露自己目前仍按時服用調經藥物，跟艾成沒有刻意避孕，但婦產科醫生有交待若打算懷孕就要停藥，兩人也抱持順其自然的態度，「我們沒有強求，如果有孩子會欣然接受」。

艾成也在疫情期間接洽新的餐飲合作案，至於品牌艾叻沙經營現況？他坦言西門町分店全靠房東減免房租才得以生存，否則一定會關門撐不下去；聊起近日很夯的五倍券話題，行動力十足的王瞳已綁定數位券，笑說之後會去幫艾成領紙本券，「5000塊對家庭主婦而言真的很好用」，打算沒收艾成的五倍券、充當家用。