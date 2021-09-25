國教署委託暨南國際大學將學校使用的學習歷程公版模組，配合《資通安全管理法》進行向上集中作業，卻爆遺失的重大災情，對此，暨南大學說，該校資工系教授洪政欣與教育部簽署保密協定，相關資訊操作都在雲端，經查建置場所並不是在暨南大學校園內，與洪政欣連繫後，洪表示由教育部窗口統一發言，目前正積極補救中。

為改善「一試定江山」的聯考方式，三年前實施新課綱後，教育部推動建置學習歷程檔案，在歷時多年研發後，於108學年度正式啟用，負責資料庫建置的暨南大學資工系教授洪政欣，獲國教署委託執行學習歷程計畫。

不料卻發生學習歷程檔案遺失的緊急事件，教育部調查證實，出包源於暨南大學團隊，造成上萬名高中職學生學習歷程檔案遺失，由於學習歷程檔案系統連結到全台各高中的校務系統，包括學生基本資料與修習課程等紀錄，有如學生三年來學習過程的重要數據、文字、影像等檔案。

暨南大學主祕曾永平表示，洪政欣執行國教署計畫，因為學生學習歷程檔案攸關個資，是極為機密的資料，洪政欣與教育部簽署保密協定，相關資訊的操作都在雲端，建置場所不是暨南大學校園內，經與洪聯絡，他透過校方回應，一切都由教育部窗口發言，目前正在進行補救作業。