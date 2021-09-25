新北警局長黃宗仁在看到亞東醫院製作的「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV深受感動，主動用emome簡訊發給所有警察同仁。（新北市警察局提供）

新北警局長黃宗仁在看到亞東醫院製作的「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV深受感動，主動用emome簡訊發給所有警察同仁。（新北市警察局提供）

新北警局長黃宗仁在看到亞東醫院製作的「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV深受感動，主動用emome簡訊發給所有警察同仁。（新北市警察局提供）

新北警與新北市府及醫護人員永遠站在第一線保護人民！身處在兇猛疫彈下的重災區，疫情嚴重不僅影響了所有市民的生活，也影響了工作的安全，在國人共同努力下，疫情逐漸趨緩。

新北市警察局表示，回顧疫情當下，每一個站在第一線的英雄，他們背後家人永遠亮著家裡的燈，等待著他們回家的那刻，但這些英雄總無法回家，家裡的那道光是堅持奮鬥的動力。

因為同島一命、團結抗疫，警察深入疫區，走進市場，趕赴第一線；醫護人員，穿戴上一層一層的防護裝備，面對每個陌生的臉龐，與看不見的恐懼，但我們不曾退縮，所有第一線的英雄們都在恐懼中堅強，不分日夜，走在暴風雨的前方，守護所有國人的安全。

新北警非常感謝所有醫護人員，在疫情的高峰時替新北8000大軍施打疫苗，讓新北警無後顧之憂的在第一線打拼，新北在所有第一線人員，攜手合作下守住疫情高峰，最終戰勝病毒，讓民眾回歸平靜生活。

新北警局長黃宗仁在看到亞東醫院製作的「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV深受感動，主動用emome簡訊發給所有警察同仁與民防、義警、警友、志工、巡守隊等人，希望大家能記住，雖然疫情在新北團隊的努力下逐漸趨緩，但曾經默默付出的不能被遺忘，這場戰役的刻苦銘心更不能隨著時間淡忘，沒有本錢再經歷一次，希望大家能透過這個MV，記起疫情教會的防疫守則，堅持下去用愛與行動融化疫情。