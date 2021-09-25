針對我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府遭質疑未妥適規畫針對台灣農業、服務業所受衝擊，行政院經貿談判辦公室今澄清，我國對加入CPTPP的產業影響已做過完整評估，服務業將可擴大海外市場機會，且得到更健全保障，而對農業所生影響部分，已做好配套因應準備。

行政院經貿辦指出，在服務業部分，我國在加入WTO後已相當自由化，若能加入CPTPP，因為CPTPP會員普遍降低或移除電信、工程、金融、教育、海運及空運等提供服務的限制，並將提供更健全的經商投資法規環境及法律保障。我國具有相當多潛力出口行業包括海運、空運、電信、專業顧問、技術服務、金融、教育、醫院服務、視聽服務、觀光、資訊服務及跨境電子商務等都將能獲得擴大海外市場機會。

農業部分，行政院經貿辦表示，目前已有協助措施如加速農業結構調整、發展六級產業、強化檢疫檢驗等對策之相關工作與計畫。另外，相關預防配套如監控重要農產品進口數量與價格，適時提供穩定價格與救助措施等，農委會將持續爭取編列「農產品受進口損害救助基金」，除掌握加入CPTPP契機，加強國際行銷計畫外，並辦理產業調整及適時採取進口損害救助等措施，以減輕貿易自由化對農業之影響，相關工作均已有妥善準備。

行政院經貿辦表示，蔡英文總統自2016年起即陸續推動5加2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業，藉此調整台灣的產業經濟體質；而自2018年起，政府也和各大產業公會、農業、勞工團體，針對加入CPTPP議題交換意見，並於2019年做出影響評估；且政府也依據CPTPP的協議內容，目前已陸續完成9項法律修訂。

行政院經貿辦強調，政府對於加入CPTPP的各項因應措施，已做好相當的規劃及準備，政府會盡最大努力提升台灣整體競爭力，也讓台灣為區域經濟做出具體貢獻。