星座運勢網站「星座巫師」點名，雙子座、雙魚座、摩羯座、射手座的女人很抗拒結婚，她們覺得未婚的生活非常自在，婚後將會多出許多束縛，甚至會阻礙人生進度，因此沒有結婚的意願，無論父母怎麼催婚都沒用。

▍1.雙子座

雙子女喜歡自由自在的生活，過得非常多采多姿，她們不喜歡有人管著自己，不願意被婚姻束縛，因此多少有點恐婚，擔心婚後需要承擔許多責任，就要告別逍遙自在的日子，因此無論父母怎麼催婚都沒有用，除非遇到一個讓她願意定下來的人，她才會心甘情願走入婚姻。

▍2.雙魚座

許多人會以為浪漫的雙魚女很憧憬婚姻，其實她們很清楚戀愛和結婚是兩回事，她們渴望的是童話般的愛情，想要和王子甜甜蜜蜜度過每一天，如果踏入婚姻，就有許多現實因素逼自己妥協，因此雙魚女其實很逃避結婚。

▍3.摩羯座

摩羯女事業心很重，希望憑著自己的實力闖出一片天，她們做事腳踏實地，對於人生很有想法，也有詳細的規劃，一旦結婚將會破壞她們理想中的進度，她們把婚姻視為自己事業的絆腳石，心中只想要瘋狂賺錢，對結婚沒什麼興趣。

▍4.射手座

射手女玩心很重，希望過著無憂無慮的生活，最好沒人能管自己，一個人自由自在是最快樂的，如果踏入婚姻，這種逍遙的日子就將畫下句點，因此射手女對結婚非常抗拒，就算再喜歡對方也想要維持情侶關係，不太想要結婚。